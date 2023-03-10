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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3876Бырма (Бырминская), дер.при р. Бырме.631290203188Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1422. Бырминская (Бирма), деревня бывшая государственная, при речке Бырме, дворов 80, жителей 480, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
17) д. Бырма на р. Бырме, мечеть, русско-башкирская зем. шк.Бырминское общество131348316Бывшие государственные и горнозаводские Православные и магометанеРусские и татары6212
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347079Бырмасело57°15'00"56°18'00"O-40-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630428131с Бырмасело