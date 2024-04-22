деревня Бор, деревня Бор, Докудовская волость, Ельнинский уезд (на 1904) — Familio

Бор

Докудовская волость, Ельнинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
7349Бор (Мошкино, Мамкино), д. вл.при р. Десне.273843321

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
Д. Мамкино93Вас. Лар. Шестаков254

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Докудовская волость
100БорДеревня3540116133
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