деревня Горбово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Горбово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о В. Г. Кузине, осужденном за оскорбление царской фамилии в дер. Горбово, Благовещенской вол., Вологодского у. 1908 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 124. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Емской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1460Горбово, д. вл.при р. Еме.1936172729

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Благовещенская волость
26. Горбова, деревня бывшая владельческая, при речке Еме, дворов 26, жителей 113, волостное правление (уездный город в 18 верстах), постоялый двор. В 3 верстах — Николаев Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Благовещенская волость
1613ГорбовоКиндеевское.Благовещенскийбывшие помещичьи178347779

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Погореловский сельсовет
Горбово (кр. т-во,торг. зав.,шк. I ст.,постоял. двор) 991хуторЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.3636

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
33140Горбоводеревня59°10'с.ш.39°38'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Сосновское сельское поселение
19620464146д Горбоводеревня

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