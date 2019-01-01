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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о В. Г. Кузине, осужденном за оскорбление царской фамилии в дер. Горбово, Благовещенской вол., Вологодского у. 1908 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 124. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Емской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1460Горбово, д. вл.при р. Еме.1936172729
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
26. Горбова, деревня бывшая владельческая, при речке Еме, дворов 26, жителей 113, волостное правление (уездный город в 18 верстах), постоялый двор. В 3 верстах — Николаев Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1613ГорбовоКиндеевское.Благовещенскийбывшие помещичьи178347779
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Горбово (кр. т-во,торг. зав.,шк. I ст.,постоял. двор) 991хуторЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.3636
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33140Горбоводеревня59°10'с.ш.39°38'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620464146д Горбоводеревня