другой Хантайский, другой Хантайский, Дудинский участок, Туруханский край (на 1911) — Familio

Хантайский

Дудинский участок, Туруханский край (на 1911)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
572Хантайский, стк. каз.при р. Енисее.147439041317

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Туруханский край, Дудинский участок
2397Хантайка, ст., на р. Енисее265До Енисейска верст: 1518. До Туруханска верст: 470
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