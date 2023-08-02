- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Переписка Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия с неприменным членом Вологодского уездного по крестьянским делам присутствия о выкупе крестьянами Вол Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Курилово Архангельской волости Михаила Петровича Бултушкина к грязовецкому мещанству. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
160Курилово, д. вл.при р. Бохтюге.422382329
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
8. Курилова, деревня бывшая владельческая, при речке Бохтюге, дворов 9, жителей 60, 2 кожевенных заводов, 4 клееварн. з.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6039Курилово аГоголицкое.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи453,551318
61—Курилово бГоголицкое.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——102931
6240Линяково Больш.Святолуцкое.Николаевский-Святойбывшие государственные4010153233
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Курилово2373150деревняРусские204852100
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Курилово (колхоз) 3898деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.2520
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245379Куриловодеревня59°34'с.ш.39°56'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404196д Куриловодеревня