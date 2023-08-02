деревня Курилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Курилово

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Переписка Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия с неприменным членом Вологодского уездного по крестьянским делам присутствия о выкупе крестьянами Вол Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Курилово Архангельской волости Михаила Петровича Бултушкина к грязовецкому мещанству. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
160Курилово, д. вл.при р. Бохтюге.422382329

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Архангельская волость
8. Курилова, деревня бывшая владельческая, при речке Бохтюге, дворов 9, жителей 60, 2 кожевенных заводов, 4 клееварн. з.

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Архангельская волость
6039Курилово аГоголицкое.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи453,551318
61Курилово бГоголицкое.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи102931
6240Линяково Больш.Святолуцкое.Николаевский-Святойбывшие государственные4010153233

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Курилово2373150деревняРусские204852100

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Архангельский сельсовет
Курилово (колхоз) 3898деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.2520

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245379Куриловодеревня59°34'с.ш.39°56'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404196д Куриловодеревня

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