слобода Подмонастырская, слобода Подмонастырская, Харьковский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Подмонастырская

Харьковский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Харьковский уезд
142Подмонастырская (Хорошевская), слоб. каз.при р. Удах.13¾14¾123740

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Безлюдовская волость
14. Хорошевская (Подмонастырная), слобода бывшая государственная, дворов 15, жителей 96, монастырь, 2 церкви православные, 2 лавки, страннопр. д., ярмарка
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