деревня Ершовка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Ершовка

Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
334Ершовка (Черняевка), д. вл.при р. Большом Колышлее.2630188276

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аткарский район
44104Ершовкадеревня51°50'с.ш.45°14'в.д.M-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Ершовское сельское поселение
63604429101д Ершовкадеревня

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