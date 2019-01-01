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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Полотенце, Конец XIX - Начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Юбка, Первая половина XX века. Источник: goskatalog.ru
Полотенце, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Скатерть, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Пунемской церкви. Список архивных дел по Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Кириловский уезд
Д. Покровская7Мих. Ант. Федоров4613
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
549. Покровская (Курицына), деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 234, волостное правление (уездный город в 98 верстах), 2 часовни, обыв. ст. В 1 версте — 2 це Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Покровская11514396132908849701854[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
23Покровская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Покровского30331071032109211земледелие———Часовня, хлебо-запасный магазин, кузн., земская конная станция, 5 ветр. мельница с толчеями, смежна с деревней Курицыно.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Покровская 308деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 66 км. Летнее: 98 км.Зимнее: 211 км. Летнее: 243 км.3936
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273264Покровскаядеревня60°21'с.ш.39°12'в.д.P-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404341д Покровскаядеревня