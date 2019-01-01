деревня Покровская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Покровская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Полотенце, Конец XIX - Начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Юбка, Первая половина XX века. Источник: goskatalog.ru
Полотенце, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Скатерть, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Пунемской церкви. Список архивных дел по Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Кириловский уезд
Д. Покровская7Мих. Ант. Федоров4613

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Кропуфинская волость
549. Покровская (Курицына), деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 234, волостное правление (уездный город в 98 верстах), 2 часовни, обыв. ст. В 1 версте — 2 це Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Пунемская волость
деревня Покровская11514396132908849701854[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Пунемская волость
23Покровская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Покровского30331071032109211земледелиеЧасовня, хлебо-запасный магазин, кузн., земская конная станция, 5 ветр. мельница с толчеями, смежна с деревней Курицыно.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Пунемский сельсовет
Покровская 308деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 66 км. Летнее: 98 км.Зимнее: 211 км. Летнее: 243 км.3936

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273264Покровскаядеревня60°21'с.ш.39°12'в.д.P-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Бекетовское сельское поселение
19618404341д Покровскаядеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.