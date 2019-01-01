деревня Матрёшино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Матрёшино

Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2921Матрешино, сц. вл.при колодце.953511110

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Весьегонский уезд
С. Матрешино с дер. и пуст.43Кон. Алекс. Грязев21971

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Пестовский район
314678Матрешинодеревня58°29'00"35°52'00"O-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселение
49632434181д Матрёшинодеревня

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