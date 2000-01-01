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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По обвинению крестьян д. Охта Лемболовской волости Петербургского уезда И. и П. Кокконе в самовольной порубке леса. 1892 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Охта Лемболовской волости Петербургского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственн Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Охта, Лемболовской волости на хуторские и отрубные участки. 1911–1916 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
527Охта, д. вл.при р. Охте.14¼1573029
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Охта д.474 стан1873 участок25станция Лембалово.