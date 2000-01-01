деревня Охта, Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Охта

Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По обвинению крестьян д. Охта Лемболовской волости Петербургского уезда И. и П. Кокконе в самовольной порубке леса. 1892 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Охта Лемболовской волости Петербургского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственн Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Охта, Лемболовской волости на хуторские и отрубные участки. 1911–1916 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
527Охта, д. вл.при р. Охте.14¼1573029

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Лембаловская волость
Охта д.474 стан1873 участок25станция Лембалово.

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