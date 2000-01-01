деревня Огаринкина, Курмышский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Огаринкина

Курмышский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Чувашии

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1123Огаринкина, д. удел.при рч. Моргауше.464963634

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Атаевская волость
91Огаринкино, дер.; н. ч.36044246558
92Отрыванкино (Эскедень), дер., при рч. Эскедене; н. ч.3604447155163
131Хутор «Сапожникова» А. В. Атлашова, при дер. Огаринкиной 36046111

Мы используем куки для улучшения работы сайта.