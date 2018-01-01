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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2792Заречная (Зарецкая), дер.при рч. Юрмаче.682945126162Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
728. Зарецкая (Заречная), деревня бывшая государственная, при речках Юрмаче и Первунихе, дворов 58, жителей 325, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) д. Заречная на р. Юрмыч, распланированаЗареченское общество89202229Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские691
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
4. Заречная, д. 145236301537русские535эстонц. 2Вновь-Юрмыт. р. Юрмыч136ст. Поклевская31—1361131311просел.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89211Заречнаядеревня57°12'с.ш.63°20'в.д.O-41-103