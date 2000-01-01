село Городище, село Городище, Жашковская волость, Таращанский уезд (на 1900) — Familio

Городище

Жашковская волость, Таращанский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Таращанский уезд, Ставищская волость
1162. Городища, село бывшее владельческое, дворов 149, жителей 1070, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Таращанский уезд, Жашковская волость
Городище село.
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