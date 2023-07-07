село Кубань Озеро, Елховский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Кубань Озеро

Елховский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2060Кубань-Озеро, д. удел.при р. Большом Аврале.632347210235Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Ново-Бинарадская волость
1258. Кубань-Озеро, деревня бывшая удельная, при речке Аврале, дворов 71, жителей 474, мечеть, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Ново-Бинарадская волость
Д. Кубань Озеро. Б. Удел. Татары. Магом.10621106711202450438

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Елховский район
57007Кубань Озеросело53°55'с.ш.49°58'в.д.N-39-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Елховский муниципальный район, Сельское поселение Березовка
36615405111с Кубань Озеросело

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