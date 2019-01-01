деревня Ростани, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ростани

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о несостоятельности крестьянина д. Ростани Новленской волости Вологодского уезда Григория Ивановича Бойкова к платежу денег, взятых у крестьянина той же деревни Миха Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Кирилловской Большеельминской церкви. Список архивных Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Кирилловской Большеельминской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
891Ростани, д. вл.при колодце.6032113238

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Новленская волость
8365РостаниРостанское.Кирилловскийбывшие помещичьи61579218
84РостаниРостанское.Кирилловскийбывшие помещичьи61551220
85РостаниКрюковск. 1-е.Кирилловскийбывшие помещичьи615102126

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Новленский сельсовет
Разстани 3478деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 62 км. Летнее: —.2222

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245124Ростанидеревня59°36'с.ш.39°14'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение
19620454682д Ростанидеревня

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