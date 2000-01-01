посёлок городского типа Знаур, Поселок Знаур, Знаурский район (на 2015) — Familio

Знаур

Поселок Знаур, Знаурский район (на 2015)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Знауыр, ყორნისი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Юго-осетинская автономная область, Знаурский район
село Знаури2208220

Список населённых пунктов Республики Южная Осетия 2015 года

НазваниеНаселениеМужчинЖенщин
Знаурский район, Поселок Знаур
Поселок Знаур451210241

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