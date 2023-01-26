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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1855Поповкина (Гост), кол. нем.при р. Тарлыке.1805793530592Церковь католическая 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1166. Поповкино (Iост), село бывшее колонистов, при речке Тарлыке, дворов 124, жителей 1537, церковь католическая, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52617Чкаловскоесело51°02'с.ш.46°05'в.д.M-38-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63639475111с Чкаловскоесело