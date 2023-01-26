село Чкаловское, Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Чкаловское

Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1855Поповкина (Гост), кол. нем.при р. Тарлыке.1805793530592Церковь католическая 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тарлыцкая волость
1166. Поповкино (Iост), село бывшее колонистов, при речке Тарлыке, дворов 124, жителей 1537, церковь католическая, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ровенский район
52617Чкаловскоесело51°02'с.ш.46°05'в.д.M-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ровенский муниципальный район, Тарлыковское сельское поселение
63639475111с Чкаловскоесело

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