деревня Репно, Подмошская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Репно

Подмошская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Репно Подмошской волости Лужского уезда Е. Родионова в д. Заклинье. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2264Репно, д. дворц. вед.при ключе.432442016

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Подмошская волость
Репно д.454 стан25146 участок44станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

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