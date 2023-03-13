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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об обложении земским сбором недвижимого имущества В. Дементьева в д. Муратово Лемболовской вол. 1908–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
По жалобе крестьянина А. Волгоне деревни Муратово Лемболовской волости на решение волостного суда о взыскании с него денег в пользу И. Явгоня. 1889 г. // Центральный госу Показать все
По прошению крестьянина деревни Муратово Лемболовской волости Пекки М. П. о выдаче ему пособия. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
512Муратово, д. вл.при оз. Лемболово и рч. Муратовке.50¾21½124354Сельское управление.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Муратово д.514 стан2233 участок21станция Лембалово.