улус Войтважский, Березовский округ, Тобольская губерния (на 1859) — Familio

Войтважский

Березовский округ, Тобольская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
улус
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
817Войтважский (Воитский, Вотья-горт), ул. остяк.при р. Большой Оби.220155188383

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