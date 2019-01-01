деревня Шепелевка, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Шепелевка

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губ., Михайловского у., Горностаевской волости, дер. Шепелевки Семене Федорове Кузнецове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Д Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Горностаевская волость
Шепелевка деревня31604114214728980193Горностаевка2 шерстобитки
При д. Шепелевке г. Потуловой вл. у.316414193380193ГорностаевкаКузница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
329212Шепелевкадеревня54°06'с.ш.38°47'в.д.N-37-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Горностаевское сельское поселение
61617415191д Шепелевкадеревня

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