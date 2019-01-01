Шепелевка
Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губ., Михайловского у., Горностаевской волости, дер. Шепелевки Семене Федорове Кузнецове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Д Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Шепелевка деревня31604114214728980193Горностаевка2 шерстобитки
При д. Шепелевке г. Потуловой вл. у.3164—14193380193ГорностаевкаКузница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329212Шепелевкадеревня54°06'с.ш.38°47'в.д.N-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617415191д Шепелевкадеревня