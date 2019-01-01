село Вновь-Юрмытское, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Вновь-Юрмытское

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2793Вновь-Юрмытское, сел.при рч. Юрмаче.1030102262342Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарка 1. Торжки по субботам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Вновь-Юрмытская волость
723. Вновь-Юрмытское, село бывшее государственное, при речках Юрмаче и Бороумке, дворов 116, жителей 606, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь правос Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Вновь-Юрмытская волость
село Вновь-Юрмытское17613000716144336274043767014

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Вновь-Юрмытская волость
4) с. Вновь-Юрмытское (Гаврилово) на р. Юрмыч, пр. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. и ветеринарный п.п., торжок Афанасьевский 17—1 Показать все Вновь-Юрмытское общество186401406Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские70

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тюменский округ, Талицкий район , Вновьюрмытский сельсовет
2. Вновь-Юрмытское (Гаврилово), с. 165273330603русские591татары11Вновь-Юрмыт. р. Юрмыч37ст. Поклевская32373232просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
37720Вновь-Юрмытскоесело57°11'с.ш.63°22'в.д.O-41-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000511с Вновь-Юрмытскоесело

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