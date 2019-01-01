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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2793Вновь-Юрмытское, сел.при рч. Юрмаче.1030102262342Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарка 1. Торжки по субботам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
723. Вновь-Юрмытское, село бывшее государственное, при речках Юрмаче и Бороумке, дворов 116, жителей 606, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь правос Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Вновь-Юрмытское17613000716144336274043767014
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
4) с. Вновь-Юрмытское (Гаврилово) на р. Юрмыч, пр. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. и ветеринарный п.п., торжок Афанасьевский 17—1 Показать все Вновь-Юрмытское общество186401406Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские70—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
2. Вновь-Юрмытское (Гаврилово), с. 165273330603русские591татары11Вновь-Юрмыт. р. Юрмыч37ст. Поклевская32—373232просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37720Вновь-Юрмытскоесело57°11'с.ш.63°22'в.д.O-41-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000511с Вновь-Юрмытскоесело