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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1779Аннин Верх (Селезниха), с. каз.при рч. Сестре.6440112419450Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
867. Аннин Верх (Селезниха), село бывшее государственное, при речках Сестре и Селезнихе, дворов 144, жителей 1106, церковь православная, лавка, 7 ветряных мельниц
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Аннин Верх. Б. госуд. Рус. Прав.4180—142705220810732
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44541Аннин Верхдеревня52°01'с.ш.49°44'в.д.N-39-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63634405106д Аннин Верхдеревня