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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2087Дуброва старая, с. вл.при пруде.251050241250Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
775. Ст. Дуброва, село бывшее владельческое, дворов 10, жителей 63, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Старая Дуброва, село3762при прудахъ4016017833838255ТырновоЦерк. дер., церк.-прих. шк. и земская.
Старая Дуброва владел. усадьба3763при пруде—9101938255Тырново