посёлок городского типа Чохатаури, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014) — Familio

Чохатаури

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
ჩოხატაური
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Чохатаурский район
поселок городского типа Чохатаури2297451

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
გურია , ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
დაბა ჩოხატაურიBorough ChokhatauriМужчин: 815. Женщин: 1000. Всего: 1815.

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