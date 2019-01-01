село Архангельское, село Архангельское, Глазуновский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Архангельское

Глазуновский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
112Архангельское (Очки), с. вл.при прудах.752865237259Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Очкинская волость
54. Архангельское (Очки, Архангельское на Очке), село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 100, жителей 512, волостное правление (уездный город в 68 верстах), церко Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Очкинская волость
Архангельское, Очки тож (село)6Станция Малоархангельск. М.-К. ж. д.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Орловский уезд, Очкинская волость
село Архангельское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Глазуновский район
64101Архангельскоесело52°24'с.ш.36°14'в.д.N-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Глазуновский муниципальный район, Очкинское сельское поселение
54610413101с Архангельскоесело
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