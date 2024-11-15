деревня Залесье, Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Залесье

Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной и купленной земли крестьян дер. Залесья Соседненской волости Лужского у. и о возобновлении межевых признаков в да Показать все
Об отграничении крестьянского надела земли дер. Залесье Соседненской волости Лужского у. 1908–1909 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выдаче беспроцентной ссуды крестьянам д. Залесье Соседненской вол., переселяющимся на хутора. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выдаче беспроцентной ссуды крестьянину д. Залесье Соседненской волости Матвееву. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. О Показать все
О выдаче беспроцентной ссуды крестьянину д. Залесье Соседненской волости Павлову. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Оп Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2563Залесье, д. вл.при колодцах.853051716

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Соседненская волость
Залесье д.973 стан33123 участок25почтовое отделение Новоселье.

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