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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной и купленной земли крестьян дер. Залесья Соседненской волости Лужского у. и о возобновлении межевых признаков в да Показать все
Об отграничении крестьянского надела земли дер. Залесье Соседненской волости Лужского у. 1908–1909 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выдаче беспроцентной ссуды крестьянам д. Залесье Соседненской вол., переселяющимся на хутора. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выдаче беспроцентной ссуды крестьянину д. Залесье Соседненской волости Матвееву. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. О Показать все
О выдаче беспроцентной ссуды крестьянину д. Залесье Соседненской волости Павлову. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Оп Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2563Залесье, д. вл.при колодцах.853051716
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Залесье д.973 стан33123 участок25почтовое отделение Новоселье.