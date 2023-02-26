агрогородок Стригово, Кобринский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Стригово

Кобринский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Стриговская волость
383. Стригово, село бывшее владельческое, дворов 73, жителей 656, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа, питейный дом

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Стриговская волость
село Стригово126143583732922202109432936

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Стриговская волость
СтриговоСело1032311010Кобрин
СтриговоИмение102311010Кобрин

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Кобринский район, Тевельский сельсовет
д Стригово572

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Кобринский район, Тевельский сельсовет
аг. Стригово251

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