деревня Хохловка, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Хохловка

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
108Хохловка (Растовка), с. вл.при р. Бирюче.603585330342Церквей православных 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
С. Хохловка, Ростовка7Нат. Фил. Струйская1433846
С. Пилюгино, Тимофеевка, Хохловка, Ростовка9Нат. Ник. Нагаткина110128
С. Троицкое, Чуфаровка, Хохловка, Ростовка22Алекс. Павл. Яровой213152

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ново-Никулинская волость
49. Хохловка (Николаевское), село бывшее владельческое и однодворческое, дворов 126, жителей 747, церковь православная, 2 лавки

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ново-Никулинская волость
194Хохловка, село, при рч. Липовке; н. р.5555145512492

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