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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
108Хохловка (Растовка), с. вл.при р. Бирюче.603585330342Церквей православных 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
С. Хохловка, Ростовка7Нат. Фил. Струйская1433846
С. Пилюгино, Тимофеевка, Хохловка, Ростовка9Нат. Ник. Нагаткина110128
С. Троицкое, Чуфаровка, Хохловка, Ростовка22Алекс. Павл. Яровой213152
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
49. Хохловка (Николаевское), село бывшее владельческое и однодворческое, дворов 126, жителей 747, церковь православная, 2 лавки
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
194Хохловка, село, при рч. Липовке; н. р.5555145512492