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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Тотемского уезда Бережнослободской вол. д. Черепановской К. Чернова об уменьшении выкупных платежей за земельные наделы. 1883–1889 гг. // Гос Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Лондужской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Лондужской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9785Черепановская, д. каз.при рч. Лондушке.10458155670
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6868Черепановская (Черепаниха)Монастырев.Ильинскийбывшие государственные10030348895
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Черепаниха 2673деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 320 км. Летнее: —.3840
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276275Черепанихадеревня60°28'с.ш.43°50'в.д.P-38-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642428181д Черепанихадеревня