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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело иска гражданки слободы Дедовки, Монастырищенской волости, Богучарского уезда Шабельской Е. П. о разделе имущества гражданина Посыльного Я. С. 1921–1922 гг. // Гос. а Показать все
Дедовская сельско-хоз. артель «Свободный труд» с. Дедовка Монастыршенской волости, Богучарского уезда. 1925 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р19. Опись 10Д. Дел Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя села Дедовки Монастырщенской волости Богучарского уезда Зазулина Василия Никитича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя села Дедовки Монастырщенской волости Богучарского уезда Зазулина Василия Никитича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Дедовки Монастырщенской волости Богучарского уезда Зазулина Кирилла Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Дедовки Монастырщенской волости Богучарского уезда Слесарева Игната Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Дедовки Монастырщенской волости Богучарского уезда Соплякова Ивана Васильевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя села Дедовки Монастырщенской волости Богучарского уезда Соплякова Ивана Васильевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Дедовки Монастырщенской волости Богучарского уезда Соплякова Константина Егоровича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
921Дедовка, слоб. каз.при р. Доне и оз. Марковом.3019124532528Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
408. Дедовка, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 246, жителей 1842, церковь православная, 20 ветряных мельниц, базар
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Дедовка5316слободаДедовск.2701841