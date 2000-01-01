село Дубасово, село Дубасово, Ачадовская волость, Спасский уезд (на 1911) — Familio

Дубасово

Ачадовская волость, Спасский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2433Дубасово, с. вл.при р. Чууше.885137138Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Ачадовская волость
937. Дубасово, село бывшее владельческое, при речке Чиуше, дворов 48, жителей 274, церковь православная, винокуренный завод

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Ачадовская волость
село Дубасово«Спасская» п.-т. кон.99
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