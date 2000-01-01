деревня Мишковская, деревня Мишковская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Мишковская

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2667Мишковская (Челекса), д.при рч. Челексе.127¼174246Почтовая станция Кожевенных заведений 2. Кузница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Оштинская волость
493. Машковская (Челекса Большая), деревня бывшая государственная, при р, Челексе, дворов 16, жителей 110, 3 часовни, школа, ичт. ст., лавка
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