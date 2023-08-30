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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Кладбище Всехсвятское (Кукуевское) г. Сергиев Посад
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• Кладбище Всехсвятское (Кукуевское) г. Сергиев Посад
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1807Дорогинка большая, д. вл.при р. Суренке.171722107106
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
697. Н. Дорогинка, деревня бывшая владельческая, дворов 84, жителей 697
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Большая Дорогинка деревня2995при речке Суренке30859518079196МалинкиВетр. мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
475Большая Дорогинкадеревня54°05'с.ш.38°53'в.д.N-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617412136д Большая Дорогинкадеревня