деревня Торопчино, деревня Торопчино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Торопчино

Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
2521Амосово (Торопчане), дер.при колодце.333391920Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Лосевская волость
121. Амосова (Торопчаны), деревня бывшая государственная, дворов 7, жителей 56, волостное правление (уездный город в 35 верстах). В 1½ верстах — церковь православная, лав Показать все
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