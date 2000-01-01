село Успенское, село Успенское, Югская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Успенское

Югская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4788Успенское, что на Югу, пог.при р. Юг.8555486Церковь православная. Ярмарка 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Югская волость
1033. Успенское на Югу, село бывшее владельческое, дворов 3, жителей 17, церковь православная, 27 лавок, ярмарка: в 9-ю пятн. по Пасхе и 15-го авг.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Югская волость
с. Успенское на Югу [Пречистый Починок тож]V. Козловское общество13273Успенский на Югу приход
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