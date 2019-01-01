деревня Марчуги, деревня Марчуги, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Марчуги

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
6293Морчугова, дер.при ключах.438101518

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Воробьевская волость
5) д. Морчуги, при ключах, распл.Воробьевское общество61514Бывшие государственныеПравославные и единоверцы Русские504
81) д. Морчуги, на ключах, распл.Морчуговское общество154544Бывшие помещичьиЕдиноверцы Русские504

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
735665Марчугидеревня57°59'00"55°29'00"O-40-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Нытвенское городское поселение
57634101131д Марчугидеревня
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