деревня Весново, Глусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Весново

Глусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Глуская волость
Весново, деревня108183194549
Весново, имение35131955510

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Глусский район, Хвастовичский сельсовет
д Весново216

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Глусский район, Хвастовичский сельсовет
д. Весново45

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