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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Федоровская Крюковской волости Мышкинского уезда Василием Никифоровым за себя и крестьян: дер. Аристово Константина Аристархова и Ма Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Федотовская Крюковской волости Мышкинского уезда Василием Никифоровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–1886 гг. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ФедотовскаяIX. Харинское 1-е общество93526—6Харинский приход