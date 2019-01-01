деревня Денисово, Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Денисово

Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Амелюшкин Дормидон Пименов. 28 л. кр. Пронского уезда, Панкинской вол. дер. Денисовой, работает на обойной фабр. Порохова. кл. «Ткач». 1912 г. // Гос. архив Российской Фе Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2304Денисово, сц. вл.при руч. Сыромне.272230117123

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Панкинская волость
Денисово, деревня4117при ручье Пуровке5518418036462152Панкино
Денисово усадьба дворян4139при ручье Пуровке924285262152Пронскъ

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пронский район
329363Денисоводеревня54°04'с.ш.39°49'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пронский муниципальный район, Погореловское сельское поселение
61625455186д Денисоводеревня

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