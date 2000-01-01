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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
122Арженка (Разсказово), с. вл.при рч. Аржинке.322152609624Церковь православная 1. Суконная фабрика.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
154. Арженка, село бывшее владельческое, при реках Арженке, дворов 250, жителей 1422, церковь православная, школа, сук. ф.
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
сельцо Арженка«Разсказовская» п.-т. контора365