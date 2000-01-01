село Арженка, Разсказовская волость, Тамбовский уезд (на 1911) — Familio

Арженка

Разсказовская волость, Тамбовский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
122Арженка (Разсказово), с. вл.при рч. Аржинке.322152609624Церковь православная 1. Суконная фабрика.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Разказовская волость
154. Арженка, село бывшее владельческое, при реках Арженке, дворов 250, жителей 1422, церковь православная, школа, сук. ф.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Разсказовская волость
сельцо Арженка«Разсказовская» п.-т. контора365

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