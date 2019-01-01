хутор Дубовский, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Дубовский

Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Слащевская станица
1255Дубовский хутор, Слащевской станицы, при реке Сухой-Еланке411283124128Хуторское правление12018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Кумылженский район
14763Дубовскийхутор49°49,0' с.ш.42°04,0' в.д.M-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Кумылженский муниципальный район, Шакинское сельское поселение
18646468106х Дубовскийхутор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.