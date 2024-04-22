имение Свитычи, имение Свитычи, Высоко-Литовская волость, Брестский уезд (на 1905) — Familio

Свитычи

Высоко-Литовская волость, Брестский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Высоко-Литовская волость
СвитычиИмение2165357Высоко-Литовск
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