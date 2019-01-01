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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Чашечка для еды старообрядческая, Первая четверть ХХ века. Источник: goska Показать все
Дощечка (топки) для тканья поясов, Нач. ХХ века. Источник: goskatalog.ru Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4736У Сепычевской Мельницы, дер.при рч. Сепыче.10983244
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
251) д. Старая Мельница, на р. Сепыче, распл.Деминское общество61211Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские1122
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
720219Старая Мельницадеревня58°10'00"54°10'00"O-40-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57612428261д Старая Мельницадеревня