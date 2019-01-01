деревня Болдыри, Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Болдыри

Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Демянский район
312532Болдыридеревня57°37'00"32°29'00"O-36-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Демянский муниципальный район, Жирковское сельское поселение
49612413121д Болдыридеревня

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