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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Параскевинской Верхнепятницкой церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1034Верхне-Пятницкий погост, с.при р. Андоме.3411589Церквей православных. Волостное правление. Земское училище.
1035Макачева, д.при р. Андоме.34½11½142934
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
192. Макачева, деревня бывшая государственная, при реке Андоме, дворов 12, жителей 76, волостное правление (уездный город в 34 верстах), часовня, лавка, В ½ версты — 2 це Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Макачево14293341123850308630766162[...]
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
255327. МакачеваПятницкоеРеке Андоме36125 сДо ближайшего поселения: 125 с. До школы: 1. До почтового отделения: 9½. До пароходной пристани: 36. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 25. Не крестьянское: —. Крестьянское: 30. Не крестьянское: —.
257347. Пятницкий погостПятницкоеРеке Андоме34½1½До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 125 с. До почтового отделения: 8. До пароходной пристани: 34½. Крестьянское: —. Не крестьянское: 4. Крестьянское: —. Не крестьянское: 4. Крестьянское: —. Не крестьянское: 9. Крестьянское: —. Не крестьянское: 5.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34717Макачеводеревня61°10'с.ш.36°44'в.д.P-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408211д Макачеводеревня