Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Параскевинской Верхнепятницкой церкви. Список архивных

1034 Верхне-Пятницкий погост, с. при р. Андоме. 34 11 5 8 9 Церквей православных. Волостное правление. Земское училище.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

192. Макачева, деревня бывшая государственная, при реке Андоме, дворов 12, жителей 76, волостное правление (уездный город в 34 верстах), часовня, лавка, В ½ версты — 2 це

№ Название Сельское общество Река или озеро От уездного города От волостного правления Расстояния Домов Семей Мужчин Женщин

2553 27. Макачева Пятницкое Реке Андоме 36 125 с До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 1. До почтового отделения: 9½. До пароходной пристани: 36. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 25. Не крестьянское: —. Крестьянское: 30. Не крестьянское: —.