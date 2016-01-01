село Атара-Армянская, Очамчырский район (на 2016) — Familio

Атара-Армянская

Очамчырский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Аҭара-Ерманқыҭ, ათარა-არმიანსკაია
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Очамчирский район, Атара-Армянский сельсовет
село Атара-Армянское2203240823

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Очамчырский район
с. Атара-ерман240823

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