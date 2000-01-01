посёлок Калинов Куст, Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Калинов Куст

Дмитровский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Лубянская волость
57634Калинов КустпоселокСтолбищенскийВсего: 21. Крестьянского типа: 21.565310914.93.73.7Комаричи, М.-К.-В. ж. д.: 40,5 км.п.-т. а. Лубянки: 3,7 км.

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