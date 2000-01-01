деревня Горка, Хваловская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Горка

Хваловская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Хваловской волости деревни Горки Г. Ф. Михайлову. 1913–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Горки Хваловской волости. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2956Горка, д. каз.при р. Сяси.403281616

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Хваловская волость
Горка д.335 стан1613 участок16станция Колчаново.

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