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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Хваловской волости деревни Горки Г. Ф. Михайлову. 1913–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Горки Хваловской волости. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2956Горка, д. каз.при р. Сяси.403281616
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Горка д.335 стан1613 участок16станция Колчаново.