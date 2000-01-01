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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О формальном отмежевании крестьянских наделов д. Новоселья, Лудонской волости, Лужского уезда, от владений Н. К. Крекшина. 1893 г. // Центральный государственный историче Показать все
По жалобе крестьянина д. Новоселье, Лудонской волости, Лужского уезда, П. Давыдова на нерассмотрение земским начальником 7-го участка его жалобы, поданной в 1893 году. 18 Показать все
По жалобе крестьянина д. Новоселье, Лудонской волости, Лужского уезда, С. Иванова по делу об уплате недоимки. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О приобретении крестьянами дер. Новоселье Лудонской волости Лужского уезда земли у помещицы Матусевич. 1900–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О наследственном имуществе крестьянок д. Новоселье Лудонской волости Лужского уезда Семеновых. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О взыскании денег Е. Павловым с крестьянина Н. Дмитриева в д. Новоселье Лудонской волости Лужского уезда. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Земельные планы Лудонской волости дер. Новоселье. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 488.
План шестой части с. Новоселье Лудонской волости владения Е. А. Редихиной. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 107 Показать все
О приеме в рекруты крестьянина Андреева Лужского уезда Пудожской волости деревни Новоселье в зачет будущих наборов. 1862 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2331Новоселье, д. вл.при колодце.63станов. кварт.177492Почтовая станция.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Новоселье38Крекшины32—10
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
252. Новоселья, деревня бывшая владельческая, дворов 35, жителей 136, становая квартира, почтовая станция, школа, лавка, трактир, постоялый двор
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоселье д. 613 стан1517 участок12станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги